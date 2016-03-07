浙江在线·嵊州支站
·总站·浙江在线
浙江新闻
图片
数字报纸
浙江网视
论坛
博客
加入收藏
|
设为首页
新闻
|
嵊州
|
乡镇
专题
|
嵊商
|
爱心公社
|
微博
论坛
|
民情
|
行摄
多媒体数字报
|
浙江网闻联播
图片
|
网视
|
社会
政务
|
传媒
|
走进嵊州
|
服务
文化
文艺
|
健康
生活
手机报
|
嵊州禁毒
|
彩票代购
总机 83111111
热线 18905851890
网络 83124555
网上投稿平台
《今日嵊州》网上订阅查询
【昨日是新年第一个工作日，不少乡镇(街道)、部门都集中传达学习了刚刚结束的市第十四次党代会精神。党员干部们纷纷…】
【本网评论员】建设特色产业集聚区打造实力嵊州
甬金高速嵊州互通西接线工程主线 元旦起试通车
嵊张线道路两侧绿化景观整治工程A段完成B段动建
袁燕君 环境整治“热心人” 困难群众“暖手袋”
厉法荣技能大师工作室 被评为省技能大师工作室
高龄产妇大出血 连续21小时 一场跨年夜紧急抢救
生产让大家放心牛奶“一景乳业”抓好奶质拓市场
暖洋洋似春天 雨又来冲刷雾霾
翰墨飘香庆祝元旦
父母生日我们的必答题
父亲生日我拟对联祝寿
书记孙哲君活动报道集
市长陈玲芳活动报道集
今日嵊州
建设特色产业集聚区打造实力嵊州
大家要把美好蓝图 变为 生动实践
元旦起市区多了一条更快捷的通道
一景乳业：生产让大家放心的牛奶
嵊张线道路两侧绿化景观整治工程
环境整治 热心人 困难群众暖手袋
高龄产妇大出血一场跨年夜的急救
浦东大道罗小线段 完成工程量67%
看霞说天气：雨又来暖洋洋似春天
治超联合执法大队严打超载超限等
翰墨飘香庆元旦
多彩节目迎新年
副刊珍惜父母健在时就是珍惜自己
嵊州网视
新闻1+2:三个嵊州半年回眸二
平安在嵊州—第307期、第308期
新闻1+2：三个嵊州半年回眸一
平安在嵊州：第305期、第306期
《新闻1+2》创卫在路上四
新闻1+2：对接多层次资本市场
《新闻1+2》：乡贤访谈第四期
《新闻1+2》：乡贤访谈第三期
《新闻1+2》：乡贤访谈第二期
《新闻1+2》：乡贤访谈第一期
新闻1+2市级部门履职大家评七
新闻1+2市级部门履职大家评六
乡镇网闻
长乐电管所服务为先保障用电安全
山口村等地的红枫成为一道风景线
雅璜积极开展安全生产大检查工作
金庭幼儿园举行幼儿自理能力竞赛
黄泽镇少年军校谱写迷彩绿新篇章
通源三个“一”加强村级组织管理
美丽乡村建设推动民宿经济的发展
始终抓好平安建设，创建平安甘霖
市水利局有关同志来竹溪视察工作
开展体育赛事，引领社会和谐发展
下王镇积极发挥党员先锋模范作用
谷来中学开展教学楼消防疏散演练
最新专题
展示辉煌成就 喜迎党代会
中国共产党嵊州市第十四次代表大会将于12月底前在市区召开....
第二届创客、创新项目大赛评选
打好治水硬仗 全力冲刺夺鼎
创新中国、活力浙江
G20二十国集团领导人杭州峰会
提升改革满意度 推进嵊州新发展
【专题】超强台风“尼伯特”来袭
外媒看嵊
嵊州环卫工大姐变身“时尚达人”
一位年逾五旬的环卫工大姐的特殊写真在朋友圈里转发。因为她十分敬业，....
医生跨年抢救21小时换来母子平安
8位踏哥倾力打造 黄包车 迎亲队
嵊州开发区项目建设跑出"加速度"
嵊州建立“一网四抓三配套”机制
嵊州：突出问题导向提升法治环境
嵊州金庭用电管住非法"一户多宅"
热点互动
邀您体验“我来做一天城管”活动
你印象中的城管是怎样的？你了解城管的工作吗？客串“一天城管”，亲身体验....
百年回眸——市图书馆老照片征集
<嵊州市政协志>有关资料征集启事
公开招募森林资源保护志愿者啦~
鹿山路单行线取消，不过需要注意
全国小城镇房价百高榜嵊州位列..
官河路跟剡城路交叉口啥子情况呦
国内要闻
推动形成社会主义家庭文明新风尚
习近平强调，我们要重视家庭文明建设，努力使千千万万个家庭成为国家发....
解读习主席新年贺词：每个人的…
浓浓牵挂暖人心，追寻习总书记…
总书记的表情
关于教育，这是习近平的最新思考
"纳米飞人"王中林：千里走单骑…
中国对世界经济增长贡献远超欧美
国际要闻
美国双总统缠斗不止最终伤了谁？
自民主党人卡特任总统时起，很多美国总统会在任期最后时刻推出所谓“子....
亲善大使报酬不菲遭批政府要限薪
外媒聚焦缅甸警察打人 当局 清剿
印尼船长弃船逃生不顾乘客死活？
解读普京年度记者会上“关键词”
国际FUN 国际政要的“坑爹”儿女
安理会36年首次通过以定居点决议
社会网摘
暖新闻急救女医生跪担架抢救病人
最近，一张照片在杭州市急救中心医生的朋友圈里刷屏了。照片拍得有些糊....
提醒：下月起出站前丢火车票可补
448户居民为高空抛物伤人—买单
父亲病故 女大学生带奶奶读大学
限制如厕时间？那些奇葩公司规定
办公室白领不必感慨 砖工月薪3万
医保支付标准出台在即 药价下降
图片中心
翰墨飘香 庆元旦
环境整治“热心人”
多彩节目迎新年
守护绿色 崇尚环保
第三届青年创业创新大赛
炒制大赛“传经送宝”
比一比 哪道最美味
首批人才公寓择房
【
健康在线
】
注意：基本上所有人弯腰搬东西的姿势都错了
为什么你会受腰痛困扰？原因可能要从这个每个人日常都可能会做的动作说起....
腰酸背痛睡前可做做滚动操
趴桌睡不好 如何健康午睡
谁是纤维素大王？居然豌豆
肝脏不好5信号 三穴位常按
吃肉多白天更爱睡 4个妙招
肾脏不好少吃肉 多吃3干果
女围产期肛肠病发病超八成
饭前半小时喝水 3月瘦8斤?
中国糖尿病患者近1.1亿 有60%患者不知自己患病！
【
女性时尚
】
金鸡报鸣 10款鸡年生肖腕表鉴赏
2012年，宝珀推出了品牌第一枚中华年历腕表。历经五年半对中华历法的钻研，对机芯装置的重新发明....
年终赶时髦 回看2016年时尚“大头条 ”
2016最受欢迎品牌（服装、美妆、尚品）推选
来个元气满满的草木绿焕发时尚生机！
首饰搭配！珠宝Jacquie Aiche点睛Look全靠它！
坚韧刚毅的线条美 三款热门硬线条腕表推荐
【
汽车科技
】
冰面体验一汽丰田皇冠
享负盛名的查干湖冬捕相信大家或多或少都会有些了解，神秘原始的渔猎文化每年都吸引了大批游客到此....
雾霾天开车要注意啥？ 尽量不开车窗
游记：追寻拥有千年历史的查干湖渔猎文化
新5系/传祺GS7等 2017北美车展新车前瞻
这些汽车常见的假故障 大多数车主却花了冤枉钱
雷克萨斯计划推LC敞篷版 竞争奔驰S级敞篷
【
体育娱乐
】
吴亦凡周华健携手演唱《刀剑如梦》
12月31日晚19:30，由江苏卫视举办的2017跨年演唱会在澳门拉开帷幕。这场汇聚了华语乐坛顶级歌手....
《大闹天竺》路演 王宝强与20万观众现场倒计时跨年
《魔弦传说》3D联合中国巨幕、DTS 打造视听新标准
《摆渡人》发新年祝福MV 番外剧情送温暖
韩红跨年玩串烧 趣味组合实力圈粉
《摆渡人》豪情贺岁 梁朝伟金城武为爱改变世界
嵊州名片
·地图
越剧之乡
领带之乡
茶叶之乡
竹编之乡
围棋之乡
厨具之都
根艺之乡
花木之乡
电声零件之都
针织服装基地
真丝之都
网上看《今日嵊州》
·
点击查看2008-2012年数字报
视频新闻
1月4日嵊州电视新闻
1月3日嵊州电视新闻
1月4日帮忙三人行
1月3日帮忙三人行
·
在线收看嵊州电视
专题推荐
浙江省第七届网络文化活动季
中国共产党成立95周年专题报道
创建国家卫生城市 建设美丽家园
学党章党规 学系列讲话 做合格..
“环保好人物”候选人风采展示
政务信息
任命李连仁同志为嵊州市公安局长
领导干部任前公示
绍兴拟提拔任用市管干部任前公示
市领导班子换届拟新提拔人选考察对象
任命金毅同志为市人民政府副市长
任命许月妹同志为市人民政府副市长
文化频道
张锦标：创作《熊猫世家奔小康》
在纪念中国共产党成立95周年、红军长征胜利80周年之际，年逾八旬的....
剡溪 新年，盘点2016年的幸福事
新年，我和家人点评2016年总结
新年，我送母亲一本亲情挂历
7年，留在记忆中太多的感动
为家乡办学马寅初捐赠厂房和土地
放不下土地情怀 挣不脱农业梦想
嵊州春秋
嵊州春秋2016年1季刊(总第六十五期)
嵊州春秋2015年4季刊(总第六十四期)
嵊州春秋2015年3季刊(总第六十三期)
嵊州春秋2015年2季刊(总第六十二期)
嵊州春秋2015年1季刊(总第六十一期)
嵊州市新闻传媒中心
孙哲君看望慰问传媒中心工作人员
昨天下午，市委书记孙哲君一行看望慰问市新闻传媒中心工作人员....
本中心积极贯彻落实经济工作会议精神
孙哲君看望慰问新闻传媒中心工作人员
新闻传媒中心抓好"两会"网络直播工作
本网推出“嵊州手机新闻”阅读平台
千份《今日嵊州》报赠送名单公布
服务频道
市城管执法局:已要求KTV隔音减噪
交警大队:提前上班为方便车主检测
市民:领带城乱停车情况严重
市民:玻璃厂气味影响周边环境
市市场监管局：打击各类违法行为
嵊州公交
|
嵊州地图
|
车辆违章
移动话费
|
联通话费
|
常用电话
在线翻译
|
宽带查询
|
汇率查询
社保查询
|
身份查询
|
网络购物
福利彩票
|
彩票代购
|
体育彩票
农业银行
|
中国银行
|
建设银行
天气预报
|
度量换算
|
房贷计算
便民服务
县市网站：
|
绍 兴 网
|
新昌新闻网
|
中国柯桥网
|
上虞新闻网
|
诸 暨 网
|
建德新闻网
|
宁海新闻网
|
中国义乌网
|
玉环新闻网
|
北仑新闻网
|
平阳新闻网
|
安吉新闻网
|
德清新闻网
|
长兴新闻网
|
武义新闻网
|
临安新闻网
|
桐庐新闻网
|
苍南新闻网
|
镇海新闻网
|
泰 顺 网
|
龙泉新闻网
|
奉化新闻网
|
兰溪新闻网
|
桐乡新闻网
|
鄞州新闻网
|
洞头新闻网
|
中国青田网
|
缙云新闻网
|
磐安新闻网
|
舟 山 网
|
东阳新闻网
|
南湖新闻网
|
中国庆元网
|
龙湾新闻网
|
婺城新闻网
|
浦江新闻网
|
千岛湖新闻网
|
江山新闻网
|
黄岩新闻网
|
云和新闻网
|
椒江新闻网
|
平湖新闻网
|
永康新闻网
|
秀洲新闻网
|
松阳新闻网
|
嘉善新闻网
|
海宁新闻网
|
景宁新闻网
|
遂昌新闻网
|
江山新闻网
市内网站：
|
政府信息
|
嵊州市招商服务局
|
嵊州科技网
|
嵊州纪检监察网
|
嵊州宣传
|
嵊州民政
|
嵊州旅游
|
嵊州集群产业电子商务专区
|
农业在线
|
嵊州政协
|
嵊州越剧学校
|
嵊州网上艺术村
|
嵊州市中小企业服务网
|
越乡先锋网
|
嵊州人才网
|
嵊州教育网
|
嵊州人力社保
市外网站：
|
新 华 网
|
人 民 网
|
环球时报
|
中国新闻
|
新 浪 网
|
搜 狐 网
|
淘 宝 网
|
腾讯 QQ
|
百度搜索
|
Google
|
瑞丽女性
|
优 酷 网
|
C C T V
|
MSN中国
|
瑞星杀毒
|
中 华 网
|
中 国 人
|
51 空间
|
中 彩 网
|
17173
|
天涯社区
|
携程旅行
|
绍兴文明网
|
企业文化网
|
浙江政务服务网
嵊州市新闻传媒中心主办 浙江在线新闻网站平台支持
嵊州新闻网版权所有．保留所有权利. 浙新办〔2004〕47号. 浙ICP备 05017992
网站简介
|
版权声明
|
广告服务
|
联系方式
|
意见反馈